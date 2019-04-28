На травневі частково перекриють рух через річку в Києві

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту мостом через річку Десенка на житловий масив Троєщина через ремонт 2-6 травня - на травневі свята.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 14:00 2 травня до 14:00 6 травня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини мосту через Десенку буде частково обмежено рух транспорту у напрямку Троєщини.

Крім того, з 2 по 12 травня у зв'язку з ремонтом деформаційних швів на естакадному виїзді з вулиці Борщагівській на Повітрофлотський шляхопровід буде частково обмежено рух транспорту в місці виконання робіт.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва через "героя паркування" зупинилися тролейбуси.

Також рух Південним мостом Києва обмежено на місяць.