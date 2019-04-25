Фото дня: в центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы

Сегодня, 25 апреля, в центре Киева из-за неправильно припаркованного автомобиля было парализовано движение троллейбусов № 6, 16 и 18. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Так, сообщается, что троллейбусы остановились из-за автомобиля, который был припаркован в габарите проезда троллейбусов.

Кроме того, "Киевпастранс" указал номерные знаки автомобиля-нарушителя.

"С 16:20 задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 по ул. Софийской 27/23 в направлении Майдана Независимости по причине припаркованного частного авто АА 0707 ЭИ в габарите проезда", - говорится в сообщении.

Остановка троллейбусов в Киеве. Фото: Вечерний Киев

Отмечается, что на место вызвана полиция.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на бульваре Дружбы Народов оборвалась троллейбусная линия.

Ранее в Киеве в час пик остановились скоростные трамваи.