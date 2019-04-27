В Киеве на пасхальные праздники выйдут на службу полторы тысячи правоохранителей

Около 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану правопорядка в Киеве на пасхальные праздники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.

"В течение двух дней богослужения в Киеве будут проходить в 168 культовых сооружениях. Для надлежащего поддержания правопорядка возле храмов и церквей будут нести службу более 1 500 правоохранителей, включая бойцов Национальной гвардии, а также привлекаться преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел", - сказано в нем.

У религиозных сооружение с 16:00 субботы будут дежурить усиленные наряды полиции, группы быстрого реагирования и автопатрули.

Отмечается, что в субботу в полицию поступило ложное сообщение о минировании Владимирского собора.

В связи с этим созданы дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, который сразу будут выезжать на места для проверки.

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