В Киеве на пасхальные праздники выйдут на службу полторы тысячи правоохранителей

Около 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану правопорядка в Киеве на пасхальные праздники.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.\r\n"В течение двух дней богослужения в Киеве будут проходить в 168 культовых сооружениях. Для надлежащего поддержания правопорядка возле храмов и церквей будут нести службу более 1 500 правоохранителей, включая бойцов Национальной гвардии, а также привлекаться преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел", - сказано в нем.\r\nУ религиозных сооружение с 16:00 субботы будут дежурить усиленные наряды полиции, группы быстрого реагирования и автопатрули.\r\nОтмечается, что в субботу в полицию поступило ложное сообщение о минировании Владимирского собора.\r\nВ связи с этим созданы дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, который сразу будут выезжать на места для проверки.\r\nРаньше Українські Новини писали, куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.\r\n