подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
27 апреля 2019, суббота, 17:28 440
Силовые структуры 2019-04-27T17:28:33+03:00
Українські Новини
В Киеве на пасхальные праздники выйдут на службу полторы тысячи правоохранителей

В Киеве на пасхальные праздники выйдут на службу полторы тысячи правоохранителей

Около 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану правопорядка в Киеве на пасхальные праздники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.

"В течение двух дней богослужения в Киеве будут проходить в 168 культовых сооружениях. Для надлежащего поддержания правопорядка возле храмов и церквей будут нести службу более 1 500 правоохранителей, включая бойцов Национальной гвардии, а также привлекаться преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел", - сказано в нем.

У религиозных сооружение с 16:00 субботы будут дежурить усиленные наряды полиции, группы быстрого реагирования и автопатрули.

Отмечается, что в субботу в полицию поступило ложное сообщение о минировании Владимирского собора.

В связи с этим созданы дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, который сразу будут выезжать на места для проверки.

Раньше Українські Новини писали, куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.

 

Больше новостей о: Пасха правоохранители Пасха-2019

Архив
Новости
Путин заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию 19:32
СБУ опровергает информацию о том, что проверка не выявила нарушений в опросе об отсоединении Галичины 19:07
Одесские активисты рассказали о противостоянии с компанией "Кадорр" и другими застройщиками в курортной части города 19:01
Нищук получил в два раза меньше денег в марте, чем его госсекретарь 18:34
В Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом 17:57
больше новостей
Погода существенно осложнится и резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца месяца 06:00
Сегодня Великая суббота: традиции в пасхальную ночь и народные поверья 06:20
Пасхальные куличи-2019: самые вкусные и легкие способы приготовления глазури 06:00
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура 19:43 Карикатура
больше новостей
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
ГПУ открыла дело на Филатова за вмешательство в процесс отбора судей Антикоррупционного и Верховного судов 17:36 Документ
Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским 20:52
Путин хочет выдавать паспорта РФ всем украинцам по упрощенной процедуре, - росСМИ 12:13
В Киеве Nissan на скорости сбил девочку на "зебре", ребенок в тяжелом состоянии 08:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok