Кінець Великого посту-2019: як провести останні дні і правильно завершити пост

Сьогодні, 27 квітня, закінчується Великий піст, приурочений до Великодня. Встановлений для духовної підготовки до свята, його закінчення знаменує пасхальна трапеза, яку, однак, варто організовувати з обережністю. Про те, як провести останній день посту, розкажуть Українські Новини.

Великий піст, який розпочався 11 березня і завершується 27 квітня, встановлений Церквою для підготовки до найважливішого релігійного свята в році – Воскресіння Господнього. Тривалістю в 48 днів він поділений на 7 тижнів (тижнів), кожен з яких має своє особливе духовне значення.

Вважається, що піст – час для оновлення і духовного очищення, а також осмислення прийдешніх шанованих подій. Перед світлим святом Великодня християнин готує себе до прийняття подвигу Христового.

У Велику суботу перед Великоднем традиційно проходить останній день посту, який, згідно з його правилами, потрібно провести в сухоїдінні, тобто вживати в їжу лише рослинні продукти без попередньої термальної обробки. Навіть ті, хто спочатку не дотримувався посту, прагнуть прийняти його хоча б в останній день.

Проте офіційно піст закінчиться лише після ранкової служби на Великдень. Тому й існує традиція розпочинати святкову трапезу з пасок, після чого перейти до яєць, а пізніше можна вживати і м'ясо.

Великою помилкою тих, хто поститься, стане надмірність під час великодньої трапези, оскільки після тривалого обмеження в жодному разі не можна відразу переїдати. Варто дати організму поступово звикнути до нового режиму.

Для тіла стане великим стресом різкий перехід на важку їжу після закінчення посту, тому вводити продукти тваринного походження, спеції, олію та будь-які жирні продукти в раціон варто поступово, з часом збільшуючи їх кількість.

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