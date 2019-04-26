подписаться на рассылку
26.3 26.75
29.3 30
˟
26 апреля 2019, пятница, 19:43 1326 Карикатура
Жизнь 2019-04-26T20:02:14+03:00
Українські Новини
Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура

Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура

25 апреля Верховная Рада приняла спорный закон о языке. Он обязывает продавцов, официантов, парикмахеров и других работников сферы обслуживания говорить с клиентами на украинском, интернет-СМИ - делать украинские страницы стартовыми, театры – обеспечивать перевод спектаклей. Закон также увеличивает квоту на украинский язык на ТВ до 75%, в книгоиздательстве – до 50%.

Порошенко пообещал подписать этот закон. А Зеленский – тщательно проанализировать на предмет соблюдения конституционных прав граждан. В свою очередь оппозиционные фракции требуют мораторий на принятый нормативный акт.
Закон вступает в силу через 2 месяца после его опубликования, а некоторые его положения вступят до 2025 года.
Соцсети бурно отреагировали на принятие закона разделившись на два лагеря. Часть украинцев приветствует закон, часть осуждает за ограничение их свобод. Словесные баталии продолжаются до сих пор. Карикатура Михаила Шилина:

Карикатура Михаила ШилинаКарикатура Михаила Шилина

Больше новостей о: Украинский язык Закон об украинском языке Карикатуры Михаила Шилина

Архив
Новости
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура 19:43 Карикатура
Экс-председателя правления столичного банка задержали 19:20
Кабмин назначил и.о. гендиректора ЧАЭС Калашника 19:00
Завершилась встреча операторов нефтепровода "Дружба": когда восстановят транзит нефти 18:45
больше новостей
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Сегодня Страстная пятница: народные поверья и запреты в скорбный день 05:51
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
больше новостей
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля 16:50 Исправлено
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Паспорта для жителей "ЛДНР" могут обойтись России в миллиарды гривен, - СМИ 13:05
НАБУ будет расследовать препятствование руководством ГПУ расследованию против Манафорта 23:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok