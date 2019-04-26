Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура

25 апреля Верховная Рада приняла спорный закон о языке. Он обязывает продавцов, официантов, парикмахеров и других работников сферы обслуживания говорить с клиентами на украинском, интернет-СМИ - делать украинские страницы стартовыми, театры – обеспечивать перевод спектаклей. Закон также увеличивает квоту на украинский язык на ТВ до 75%, в книгоиздательстве – до 50%.

Порошенко пообещал подписать этот закон. А Зеленский – тщательно проанализировать на предмет соблюдения конституционных прав граждан. В свою очередь оппозиционные фракции требуют мораторий на принятый нормативный акт.

Закон вступает в силу через 2 месяца после его опубликования, а некоторые его положения вступят до 2025 года.

Соцсети бурно отреагировали на принятие закона разделившись на два лагеря. Часть украинцев приветствует закон, часть осуждает за ограничение их свобод. Словесные баталии продолжаются до сих пор. Карикатура Михаила Шилина:

Карикатура Михаила Шилина