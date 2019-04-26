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26 апреля 2019, пятница, 17:24 27
Внешняя политика 2019-04-26T17:24:15+03:00
Українські Новини
Из-за ложных минирований посольство США в Украине призывает своих граждан быть осторожнее

Из-за ложных минирований посольство США в Украине призывает своих граждан быть осторожнее

Посольство США в Украине призывает граждан США быть осторожными во время поездок в Украину. Сообщение размещено на странице посольства США

В сообщении сказано, что предупреждение связано с ростом неподтвержденных сообщений о минированиях, включая аэропорты, правительственные здания и станции метро.  

Гражданам США рекомендуют избегать толпы, быть готовыми к тому, что сотрудников полиции на улицах больше обычного. Также американцев предупреждают о возможности обысков и ограничений в передвижениях по улицам, просят следить за инструкциями от правоохранительных органов. 

Как сообщали Українськi Новини, после того, как в Киеве "заминировали" Верховную Раду и аэропорт, неизвестный сообщил о минировании Кабинета Министров, Верховной Рады и Центрального ж/д вокзала в Киеве.

23 апреля неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Киев", однако взрывчатку полиция не обнаружила.

24 апреля неизвестные сообщили о минировании "Запорожстали", взрывчатку не нашли. 

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