Через хибні замінування посольство США в Україні закликає своїх громадян бути обережнішими

Посольство США в Україні закликає громадян США бути обережними під час поїздок в Україну. Повідомлення розміщено на сторінці посольства США.\r\nУ повідомленні сказано, що попередження пов'язане з зростанням непідтверджених повідомлень про мінування, включаючи аеропорти, урядові будівлі і станції метро.\r\nГромадянам США рекомендують уникати натовпу, бути готовими до того, що співробітників поліції на вулицях більше звичайного. Також американців попереджають про можливість обшуків і обмежень на пересування по вулицях, просять стежити за інструкціями від правоохоронних органів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після того, як у Києві "замінували" Верховну Раду і аеропорт неизвестный повідомив про мінування Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Центрального ж\/д вокзалу в Києві.\r\n23 квітня невідомий повідомив про мінування аеропорту "Київ", однак вибухівку поліція не виявила.\r\n24 квітня невідомі повідомили про мінування "Запоріжсталі", вибухівку не знайшли.