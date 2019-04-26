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26 квітня 2019, пʼятниця, 17:24 22
Зовнішня політика 2019-04-27T09:15:05+03:00
Українські Новини
Через хибні замінування посольство США в Україні закликає своїх громадян бути обережнішими

Через хибні замінування посольство США в Україні закликає своїх громадян бути обережнішими

Посольство США в Україні закликає громадян США бути обережними під час поїздок в Україну. Повідомлення розміщено на сторінці посольства США.

У повідомленні сказано, що попередження пов'язане з зростанням непідтверджених повідомлень про мінування, включаючи аеропорти, урядові будівлі і станції метро.

Громадянам США рекомендують уникати натовпу, бути готовими до того, що співробітників поліції на вулицях більше звичайного. Також американців попереджають про можливість обшуків і обмежень на пересування по вулицях, просять стежити за інструкціями від правоохоронних органів.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у Києві "замінували" Верховну Раду і аеропорт неизвестный повідомив про мінування Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Центрального ж/д вокзалу в Києві.

23 квітня невідомий повідомив про мінування аеропорту "Київ", однак вибухівку поліція не виявила.

24 квітня невідомі повідомили про мінування "Запоріжсталі", вибухівку не знайшли.

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