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26 апреля 2019, пятница, 17:20 105
Общество 2019-04-26T17:23:33+03:00
Українські Новини
Театр на Подоле уже осенью готов обеспечить перевод спектаклей на украинский

Театр на Подоле уже осенью готов обеспечить перевод спектаклей на украинский

Театр на Подоле. Фото: Пресс-служба Roshen
Театр на Подоле. Фото: Пресс-служба Roshen

Киевский академический драматический театр на Подоле, в котором 30% постановок на новой сцене на русском языке, планирует запустить перевод спектаклей на украинский язык с нового театрального сезона.

Об этом в комментарии Українським Новинам сообщил народный артист Украины, директор-художественный руководитель театра Виталий Малахов.

"Чтобы сделать качественный и комфортный перевод, необходимо разработать специальный проект, однако коллектив много работает над этим направлением, поскольку средства перевода и воплощения принципов доступности для людей с инвалидностью (субтитры для глухих и озвучка для слепых и слабовидящих) одинаковые, поэтому языковой закон только поставил сроки для воплощения нашей задачи. Планируем реализовать ее в следующем театральном сезоне", - сказал он.

Так, театр пока рассматривает два варианта реализации новой нормы законодательства - субтитры, поскольку звуковой перевод может отвлекать от реплик актера, а голос - важный инструмент действия, и синхронный перевод с использованием системы аудиогид.

В театре отметили, что профессиональная система синхронного заказа стоит слишком дорого.

"Спектакли, которые в репертуаре более 10 лет и имели 250 показов, достаточно сложно перевести на украинский так, чтобы не нивелировать этот опыт. Но титрование вполне возможно, если решить техническую сторону", - добавил Малахов.

По его словам, в театре есть постановки на украинском, русском и английском языках, при этом на новой сцене на русском языке поставлены около 30%.

"Среди премьер последних двух сезонов большинство спектаклей на украинском - 90%, то есть почти все русскоязычные перфомансы - это наши "спектакли с историей", - отметил руководитель театра.

Как сообщали Українськi Новини, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В нем предусмотрено, что государственные и коммунальные театры обязаны обеспечить перевод спектаклей на украинский язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим методом.

При этом до публикации финальной версии закона непонятно, с какого года будет применяться данная норма.

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