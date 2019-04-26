Театр на Подолі вже восени готовий забезпечити переклад вистав українською

Київський академічний драматичний театр на Подолі, у якому 30% постановок на новій сцені російською мовою, планує запустити переклад вистав українською мовою з нового театрального сезону.

Про це в коментарі Українським Новинам повідомив народний артист України, директор-художній керівник театру Віталій Малахов.

"Щоб зробити якісний і комфортний переклад, необхідно розробити спеціальний проект, однак колектив багато працює над цим напрямом, оскільки засоби перекладу та втілення принципів доступності для людей з інвалідністю (субтитри для глухих та озвучення для сліпих і слабкозорих) однакові, тому мовний закон тільки поставив терміни для втілення нашої задачі. Плануємо реалізувати її в наступному театральному сезоні", - сказав він.

Так, театр поки розглядає два варіанти реалізації нової норми законодавства - субтитри, оскільки звуковий переклад може відволікати від реплік актора, а голос - важливий інструмент дії, і синхронний переклад з використанням системи аудіогід.

В театрі відзначили, що професійна система синхронного перекладу коштує занадто дорого.

"Вистави, які в репертуарі більше 10 років і мали 250 показів, досить складно перекласти на українську так, щоб не нівелювати цей досвід. Але титрування цілком можливе, якщо вирішити технічну сторону", - додав Малахов.

За його словами, в театрі є постановки українською, російською та англійською мовами, при цьому на новій сцені російською мовою поставлені близько 30%.

"Серед прем'єр останніх двох сезонів більшість вистав українською - 90%, тобто майже всі російськомовні перфоманси - це наші "спектаклі з історією", - зазначив керівник театру.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про забезпеченні функціонування української мови як державної".

У ньому передбачено, що державні і комунальні театри зобов'язані забезпечити переклад вистав українською мовою з допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим методом.

При цьому до публікації фінальної версії закону незрозуміло, з якого року буде застосовуватися ця норма.