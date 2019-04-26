Мовний закон: соцмережі вибухнули обговореннями нових мовних норм

25 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що закріплює за українською мовою статус єдиної державної, який стає обов'язковим для використання практично у всіх сферах життя, за винятком особистого спілкування і релігії.

Це відразу ж викликало активні обговорення нових мовних норм в соцмережах і люди вже добу обговорюють, які наслідки буде мати прийнятий закон. Користувачі соцмереж розділилися - одні вважають, що мовний закон уже давно назрівав і люди вимагали його, інші ж обговорюють утиски громадян, які мають право говорити й читати на будь-якій із мов світу.

Нагадаємо, що Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції.

Глава МЗС Угорщини Сійярто назвав мовний закон "є неприйнятним".

Тоді як Верховний Суд назвав прийняття закону про мовою "відновленням історичної справедливості".