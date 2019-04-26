Оптовые цены на бензин и дизтопливо продолжают рости

В понедельник-пятницу, 22-26 апреля, крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) повысились на 4,18-4,47% до 33 814-35 338 гривен за тонну.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Средние крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 4,47% с 32 367 до 33 814 гривен за тонну.

Средние крупнооптовые цены на бензин А-95 (импорт) повысились на 4,18% с 33 921 до 35 338 гривен за тонну.

С начала 2019 года крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 22,89% с 27 515 гривен/тонна, а на бензин А-95 повысились на 21,36% с 29 118 гривен/тонна.

Крупнооптовые цены на бензин 22-26 апреля, гривен/тонна:

Название продукта Средняя цена на 26 апреля Средняя цена на 22 апреля изменения к 22.04.2019 А-92 33 814 32 367 1 447 А-95 (импорт) 35 338 33 921 1 417

Тем временем крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 13,27% с 27 746 до 31 427 гривен за тонну.

С начала 2019 года крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 22,01% с 25 758 гривен/тонна.

Крупнооптовые цены на дизтопливо 22-26 апреля, гривен/тонна:

Название продукта Средняя цена на 26 апреля Средняя цена на 22 апреля изменения к 22.04.2019 ДТ (зимнее) 31 427 27 746 3 681

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.

Тем временем нефть подорожала почти до 30 гривен за литр