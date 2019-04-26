Оптовые цены на бензин и дизтопливо продолжают рости

В понедельник-пятницу, 22-26 апреля, крупнооптовые цены на бензин А-92 и А-95 (импорт) повысились на 4,18-4,47% до 33 814-35 338 гривен за тонну.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nСредние крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 4,47% с 32 367 до 33 814 гривен за тонну.\r\nСредние крупнооптовые цены на бензин А-95 (импорт) повысились на 4,18% с 33 921 до 35 338 гривен за тонну.\r\nС начала 2019 года крупнооптовые цены на бензин А-92 повысились на 22,89% с 27 515 гривен\/тонна, а на бензин А-95 повысились на 21,36% с 29 118 гривен\/тонна.\r\nКрупнооптовые цены на бензин 22-26 апреля, гривен\/тонна:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 26 апреля\r\nСредняя цена на 22 апреля\r\nизменения к 22.04.2019\r\n\r\n\r\nА-92\r\n33 814\r\n32 367\r\n1 447\r\n\r\n\r\nА-95 (импорт)\r\n35 338\r\n33 921\r\n1 417\r\n\r\n\r\n\r\nТем временем крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 13,27% с 27 746 до 31 427 гривен за тонну.\r\nС начала 2019 года крупнооптовые цены на зимнее дизельное топливо повысились на 22,01% с 25 758 гривен\/тонна.\r\nКрупнооптовые цены на дизтопливо 22-26 апреля, гривен\/тонна:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 26 апреля\r\nСредняя цена на 22 апреля\r\nизменения к 22.04.2019\r\n\r\n\r\nДТ (зимнее)\r\n31 427\r\n27 746\r\n3 681\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Беларусь возобновила поставки бензина и дизтоплива в Украину и Польшу.\r\nТем временем нефть подорожала почти до 30 гривен за литр