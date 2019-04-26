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26 апреля 2019, пятница, 15:08 211
Жизнь 2019-04-26T15:14:10+03:00
Українські Новини
Перчаткой бесконечности Таноса можно стереть половину выдачи Google

Перчаткой бесконечности Таноса можно стереть половину выдачи Google

Танос. Скриншот youtube/Marvel
Танос. Скриншот youtube/Marvel

Google специально "спрятал" в своем поисковике "перчатку Таноса" после того, как накануне, 25 апреля, состоялась премьера последнего эпизода супергеройского фильма "Мстители. Завершение" вселенной Marvel.

"Пасхалка" стирает половину поисковых запросов. Они рассыпаются на глазах, если нажать на значок "перчатка Таноса". Для этого нужно ввести в поле поиска слова "Танос", "Thanos", "Перчатка бесконечности". 

Тогда в правом углу окна появится описание, кто такой Танос и собственно перчатка.

Интересно, что при активации Перчатки бесконечности, звучит узнаваемый для фанатов "Мстителей" звук.

Чтобы вернуть исчезнувшие ссылки, нужно еще раз нажать на иконку.  

"Перчатка бесконечности" - артефакт, с помощью которого Танос стал всемогущим. Он одним щелчком уничтожил половину жителей Вселенной, поместив в перчатку все шесть Камней бесконечности.

Танос - вымышленный антагонист американских комиксов Marvel Comics.

Как сообщали Українські Новини, билеты на последний эпизод "Мстителей" начали раскупать еще месяц назад. 

После премьеры "Мстителей" в соцсетях начали активно обсуждать и делиться впечатлениями от супергеройской киносаги.

Больше новостей о: Google Поисковик Мстители Мстители.Завершение Танос перчатка бесконечности

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