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25 апреля 2019, четверг, 17:37 246
Афиша 2019-04-25T17:52:27+03:00
Українські Новини
Последние "Мстители" вышли сегодня в украинский прокат

Последние "Мстители" вышли сегодня в украинский прокат

Мстители. Фото: Marvel
Мстители. Фото: Marvel

Премьера последнего эпизода супергеройского фильма "Мстители: Завершение" вселенной Marvel, билеты на которую начали раскупать еще месяц назад, состоится уже сегодня, 25 апреля, по всей Украине.

Фильм расскажет о последствиях действий Таноса и борьбе выживших Мстителей с титаном.

Допремьерный показ последних "Мстителей" состоялся накануне, 24 апреля. При этом в Лос-Анджелесе премьерный показ прошел 22 апреля. По случаю долгожданного события на красной дорожке красовались большинство актеров, которые снимались во всех эпизодах киноэпопеи.

 
 
 
 
 
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The cast and filmmakers of Marvel Studios’ #AvengersEndgame assemble at last night’s world premiere! (3/3)

Публикация от Marvel Entertainment (@marvel)

Украинские кинотеатры предлагают посмотреть эпопею о приключениях супергероев в самых разных форматах - от обычного 2D до 3D и IMAX.

Стоит отметить, что "Мстители" с самого утра держутся в трендах Twitter. В соцсетях уже бурно обсуждают фильм. Пользователи разделились на тех, кто уже посмотрел и делится впечатлениями, и тех, кто возмущается из-за спойлеров.

Напомним, что история "Мстителей" началась с "Железного человека" в 2008 году. Бюджет 21 картины составил $4 млрд, а суммарные сборы - $18 млрд. Бюджет "Мстители: Завершение" оценивается в $350-400 млн.

Официальный трейлер последних "Мстителей" появился в декабре, а последний студия Marvel представила 2 апреля. 

После этого был опубликован еще один фрагмент.

 

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