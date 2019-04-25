Последние "Мстители" вышли сегодня в украинский прокат

Премьера последнего эпизода супергеройского фильма "Мстители: Завершение" вселенной Marvel, билеты на которую начали раскупать еще месяц назад, состоится уже сегодня, 25 апреля, по всей Украине.\r\nФильм расскажет о последствиях действий Таноса и борьбе выживших Мстителей с титаном.\r\nДопремьерный показ последних "Мстителей" состоялся накануне, 24 апреля. При этом в Лос-Анджелесе премьерный показ прошел 22 апреля. По случаю долгожданного события на красной дорожке красовались большинство актеров, которые снимались во всех эпизодах киноэпопеи.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nThe cast and filmmakers of Marvel Studios’ #AvengersEndgame assemble at last night’s world premiere! (3\/3)\r\nПубликация от Marvel Entertainment (@marvel) 23 Апр 2019 в 1:55 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nУкраинские кинотеатры предлагают посмотреть эпопею о приключениях супергероев в самых разных форматах - от обычного 2D до 3D и IMAX.\r\nСтоит отметить, что "Мстители" с самого утра держутся в трендах Twitter. В соцсетях уже бурно обсуждают фильм. Пользователи разделились на тех, кто уже посмотрел и делится впечатлениями, и тех, кто возмущается из-за спойлеров.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, что история "Мстителей" началась с "Железного человека" в 2008 году. Бюджет 21 картины составил $4 млрд, а суммарные сборы - $18 млрд. Бюджет "Мстители: Завершение" оценивается в $350-400 млн.\r\nОфициальный трейлер последних "Мстителей" появился в декабре, а последний студия Marvel представила 2 апреля. \r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=KCSNFZKbhZE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПосле этого был опубликован еще один фрагмент.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=9QbltzIUV6w" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n