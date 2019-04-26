Рукавичкою нескінченності Таноса можна стерти половину видачі Google

Google спеціально "сховав" в своєму пошуковику "рукавичку Таноса" після того, як напередодні, 25 квітня, відбулася прем'єра останнього епізоду супергеройського фільму "Месники. Завершення" всесвіту Marvel.

"Пасхалка" стирає половину пошукових запитів. Вони розсипаються на очах, якщо натиснути на значок "рукавичка Таноса". Для цього потрібно ввести в поле пошуку слова "Танос", "Thanos", "Рукавичка нескінченності".

Тоді в правому куті вікна з'явиться опис, хто такий Танос і власне рукавичка.

Цікаво, що при активації Рукавички нескінченності, звучить відомий фанатам "Месників" звук.

Щоб повернути зниклі посилання, потрібно ще раз натиснути на іконку.

"Рукавичка нескінченності" - артефакт, за допомогою якого Танос став всемогутнім. Він одним кліком пальців знищив половину жителів Всесвіту, помістивши в рукавичку всі шість Каменів нескінченності.

Танос - вигаданий антагоніст американських коміксів Marvel Comics.

Як повідомляли Українські Новини, квитки на останній епізод "Месників" почали розкуповувати ще місяць тому.

Після прем'єри "Месників" у соцмережах почали активно обговорювати і ділитися враженнями від супергеройської кіносаги.