ЦИК принял оригиналы протоколов от всех окружкомов

Центральная избирательная комиссия в пятницу приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей на участках во втором туре выборов Президента 21 апреля от всех 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

26 апреля ЦИК под председательством Татьяны Слипачук после перерыва в заседании продолжил принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах повторного голосования на выборах Президента.

ЦИК принял к рассмотрению и дальнейшей обработке протоколы об итогах голосования во 2-м туре выборов от окружных избирательных комиссий 2 территориальных избирательных округов.

Также ЦИК приняла 1 протокол с пометкой "Уточненный".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уверен, что ЦИК намеренно затягивает объявление результатов выборов.

Тем временем, ЦИК ответил Зеленскому на обвинения в затягивании результатов выборов для сохранения Рады.