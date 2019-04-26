ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх окружкомів

Центральна виборча комісія у п'ятницю прийняла оригінальні паперові протоколи з мокрими печатками результати голосування виборців на дільницях у другому турі виборів Президента 21 квітня від всіх 199 окружних виборчих комісій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

26 квітня ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук після перерви в засіданні продовжив прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки повторного голосування на виборах Президента.

ЦВК прийняла до розгляду і подальшої обробки протоколи про підсумки голосування у 2-му турі виборів від окружних виборчих комісій 2 територіальних виборчих округів.

Також ЦВК прийняла 1 протокол з позначкою "Уточнений".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.

Тим часом, ЦВК відповів Зеленському на звинувачення в затягуванні результатів виборів для збереження Ради.