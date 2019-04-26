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26 квітня 2019, пʼятниця, 11:34 50
Вибори 2019-06-15T04:05:59+03:00
Українські Новини
ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх окружкомів

ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх окружкомів

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія у п'ятницю прийняла оригінальні паперові протоколи з мокрими печатками результати голосування виборців на дільницях у другому турі виборів Президента 21 квітня від всіх 199 окружних виборчих комісій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

26 квітня ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук після перерви в засіданні продовжив прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки повторного голосування на виборах Президента.

ЦВК прийняла до розгляду і подальшої обробки протоколи про підсумки голосування у 2-му турі виборів від окружних виборчих комісій 2 територіальних виборчих округів.

Також ЦВК прийняла 1 протокол з позначкою "Уточнений".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.

Тим часом, ЦВК відповів Зеленському на звинувачення в затягуванні результатів виборів для збереження Ради.

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