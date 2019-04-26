ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх окружкомів

Центральна виборча комісія у п'ятницю прийняла оригінальні паперові протоколи з мокрими печатками результати голосування виборців на дільницях у другому турі виборів Президента 21 квітня від всіх 199 окружних виборчих комісій.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.\r\n26 квітня ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук після перерви в засіданні продовжив прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки повторного голосування на виборах Президента.\r\nЦВК прийняла до розгляду і подальшої обробки протоколи про підсумки голосування у 2-му турі виборів від окружних виборчих комісій 2 територіальних виборчих округів.\r\nТакож ЦВК прийняла 1 протокол з позначкою "Уточнений".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський впевнений, що ЦВК навмисно затягує оголошення результатів виборів.\r\nТим часом, ЦВК відповів Зеленському на звинувачення в затягуванні результатів виборів для збереження Ради.