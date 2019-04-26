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26 апреля 2019, пятница, 11:01 2021
Кабмин 2019-04-26T11:14:44+03:00
Українські Новини
Субсидии большинству получателей переоформят автоматически, - Розенко

Субсидии большинству получателей переоформят автоматически, - Розенко

Субсидии. Фото: nbuviap.gov.ua
Субсидии. Фото: nbuviap.gov.ua

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что Кабинет Министров ввел автоматический пересчет субсидий для большинства домохозяйств с мая.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству, передают Українськi Новини.

"Буквально неделю назад правительство приняло изменения и дополнения в систему субсидий, и мы уже сегодня внесли такие предложения относительно того, что на новый отопительный сезон не будет у нас стопроцентной подачи заявлений и переоформления субсидий. Мы приняли решение, что с 1 мая 90% субсидиантов получают пересчет субсидий на новый сезон отопительный в автоматическом режиме", - сказал он.

По словам вице-премьера, правительство будет и дальше усовершенствовать механизм выплаты субсидий.

Как сообщали Українськi Новини, в Министерстве социальной политики назвали 5 категорий граждан, которым придется переормить субсидии.

При этом должников переведут на безналичные субидии.

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