Твердый сыр подорожал на 17%, а плавленый - на 55%: цена молочной корзины

За год кефир немного подешевел, а плавленый сыр прибавил в цене 28%. Также Ассоциация поставщиков торговых сетей посчитала стоимость и другой молочки, не входящей в социальную корзину.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в молочную корзину вошли 900 мл кефира жирностью 0%, 580 мл классического йогурта жирностью 1,5%, 285 г твердого сыра голландского 45%, 200 мл сливок 10%, 200 г маргарина 70%, 90 г сыра плавленого сливочного 55%.

"Цены актуальны преимущественно для Киева, но темпы роста или снижения соответствуют общенациональным тенденциям", - подчеркнул Дорошенко.

Так, темпы роста цен на молочные продукты следующие:

Кефир нежирный 0%, 900 мл. За год он подешевел на 2,5%. В апреле 2019 - 23,1 грн. В апреле 2018 цена была 23,7 грн.

Йогурт классический 1,5%, 580 мл. Индекс роста +5%. 2019 - 30,3 грн Прошлый год - 28,8 грн.

Маргарин 70%, 200 г. Стоимость выросла на 15%. Апрель этого года - 13,3 грн. Апрель 2018 - 11,6 грн.

Сыр твердый голландский 45%, 285 г. За год твердый сыр подорожал на 17%. 2019 - 67,9 грн. 2018 - 58,1 грн.

Сливки 10%, 200 мл. Подорожание составило 18%. Этот год - 15,7 грн. 2018 - 13,3 грн.

Сыр плавленый сливочный 55%, 90 г. За год сыр добавил 28%. В апреле 2019 - 17,5 грн. В апреле 2018 - 13,7 грн.

"Таким образом, несоциальная корзина молочных продуктов подорожала за год на 12%, с 149,2 грн в 2018 году до 167,8 грн в 2019 году", - резюмировал Дорошенко.

Как сообщали Українські Новини, молоко за прошлый год подорожало более чем на треть.

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Тем временем эксперт прогнозирует новый рост цен на "молочку".