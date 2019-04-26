Твердий сир подорожчав на 17%, а плавлений - на 55%: ціна молочного кошика

За рік кефір трохи подешевшав, а плавлений сир додав у ціні 28%. Також Асоціація постачальників торговельних мереж порахувала вартість і іншої молочки, що не входить до соціального кошику.\r\nПро це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nТак, в молочний кошик увійшли 900 мл кефіру жирністю 0%, 580 мл класичного йогурту жирністю 1,5%, 285 г твердого сиру голландського 45%, 200 мл вершків 10%, 200 г маргарину 70%, 90 г сиру плавленого вершкового 55%.\r\n"Ціни актуальні переважно для Києва, але темпи зростання або зниження відповідають загальнонаціональним тенденціям", - підкреслив Дорошенко.\r\nТак, темпи зростання цін на молочні продукти наступні:\r\n\r\nКефір нежирний 0%, 900 мл. За рік він подешевшав на 2,5%. У квітні 2019 - 23,1 грн. У квітні 2018 ціна була 23,7 грн.\r\nКласичний йогурт 1,5%, 580 мл. Індекс зростання +5%. 2019 - 30,3 грн. Минулий рік - 28,8 грн.\r\nМаргарин 70%, 200 г. Вартість зросла на 15%. Квітень цього року - 13,3 грн. Квітень 2018 - 11,6 грн.\r\nСир твердий голландський 45%, 285 г. За рік твердий сир подорожчав на 17%. 2019 - 67,9 грн. 2018 - 58,1 грн.\r\nВершки 10%, 200 мл. Подорожчання склало 18%. Цей рік - 15,7 грн. 2018 - 13,3 грн.\r\nСир плавлений вершковий 55%, 90 г. За рік сир додав 28%. У квітні 2019 - 17,5 грн. У квітні 2018 - 13,7 грн.\r\n\r\n"Таким чином, несоціальний кошик молочних продуктів подорожчав за рік на 12%, з 149,2 грн у 2018 році до 167,8 грн в 2019 році", - резюмував Дорошенко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, молоко за минулий рік подорожчало більш ніж на третину.\r\nТакож експерт розповів про вартість інгредієнтів вареників з м'ясом.\r\nТим часом експерт прогнозує нове зростання цін на "молочку".