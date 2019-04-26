Германия удивлена, что РФ пытается запугать Зеленского: Россия объясняет свое поведение "противоречивыми сигналами"

Германия удивлена, что Россия вместо того, чтобы воспользоваться сменой власти в Украине и наладить отношения с победителем выборов Президента Владимиром Зеленским, пытается запугать его своими агрессивными действиями, а РФ объясняет свое поведение "противоречивыми сигналами", поступающими от Зеленского.

Об этом сообщили представители Германии Кристоф Хойсген и России Василий Небензя в Организации Объединенных Наций в ходе заседания Совета безопасности ООН, передают Українськi Новини.

"Я искренне удивлен выступлением представителя России. Меня всегда удивляла российская дипломатическая служба. Мне кажется, у вас в МГИМО особенные учебники. В немецкой дипломатической службе нас учат, что если в стране, с которой у нас сложные отношения, которые не сложились с властью, и там приходит новый Президент, то ему присылают "риторические цветы", отправляют письмо и приглашают с визитом. Россия могла сделать так же. Вы всегда заявляли, что со старым Президентом Украины не могли работать. Теперь у Украины новый Президент и вы могли бы попробовать отправить приветственную открытку и сказать: "Давайте реализуем первый пункт "минских договоренностей", введем режим прекращения огня" или освободим 24 моряков или построим мост в Станице Луганской. Но это не написано в учебниках МГИМО. Там говорится, что если к власти приходит новый неопытный лидер, то его необходимо напугать и угрожать ему с первого дня в должности, пытаться поймать его в момент слабости. Именно это вы пытаетесь сделать", - сказал он.

Представитель Германии добавил, что Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения жителями оккупированных территорий Донбасса российского гражданства в День многосторонних отношений, чем, по его мнению, продемонстрировал свое неуважение к международному праву.

"Хочу спросить: как вы смогли достать наш секретный дипломатический учебник? Практически читали из него, я узнаю, все так и было, там так и написано... Что касается "риторических цветов", которые вы предложили послать новоизбранному Президенту Зеленскому, то пока цветы посылать рано. Сигналы, которые исходят от победившего на выборах Президента Зеленского пока противоречивы. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы он предпринял реальные шаги по урегулированию ситуации. Но намерения узнаются по делам, а не заранее. Поэтому будем смотреть за тем, как он будет реализовывать заявленные им желания изменить ситуацию на Донбассе. Будем смотреть, будет ли он придерживаться "минских соглашений" или будет придумывать новые форматы, как это сделать. Время покажет", - ответил представитель России.

Заседание Совбеза ООН завершилось после обсуждения без вынесения какого-либо решения.

Как сообщали Українськi Новини, Германия считает упрощение выдачи паспортов РФ жителям "ЛДНР" нарушением "минских соглашений".

Тем временем, Россия не считает нарушением "минских договоренностей" упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.