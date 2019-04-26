Німеччина здивована, що РФ намагається залякати Зеленського: Росія пояснює свою поведінку "суперечливими сигналами"

Німеччина здивована, що Росія замість того, щоб скористатися зміною влади в Україні й налагодити відносини з переможцем виборів Президента Володимиром Зеленським, намагається залякати його своїми агресивними діями, а РФ пояснює свою поведінку "суперечливими сигналами", які надходять від Зеленського.

Про це повідомили представники Німеччини Крістоф Хойсген і Росії Василь Небензя в Організації Об'єднаних Націй під час засідання Ради безпеки ООН, передають Українські Новини.

"Я щиро здивований виступом представника Росії. Мене завжди дивувала російська дипломатична служба. Мені здається, у вас у МДІМО особливі підручники. У німецькій дипломатичній службі нас вчать, що якщо в країні, з якою у нас складні відносини, які не склалися з владою, і там приходить новий Президент, то йому надсилають "риторичні квіти", відправляють лист і запрошують із візитом. Росія могла зробити так само. Ви завжди заявляли, що зі старим Президентом України не могли працювати. Тепер в Україні новий Президент і ви могли б спробувати відправити вітальну листівку і сказати: "Давайте реалізуємо перший пункт "мінських домовленостей", введемо режим припинення вогню" або звільнимо 24 моряків чи побудуємо міст у Станиці Луганській. Але це не написано в підручниках МДІМО. Там говориться, що якщо до влади приходить новий недосвідчений лідер, то його необхідно налякати і погрожувати йому з першого дня на посаді, намагатися зловити його в момент слабкості. Саме це ви намагаєтеся зробити", - сказав він.

Представник Німеччини додав, що Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощення отримання жителями окупованих територій Донбасу російського громадянства в День багатосторонніх відносин, чим, на його думку, продемонстрував свою неповагу до міжнародного права.

"Хочу запитати: як ви змогли дістати наш секретний дипломатичний підручник? Практично читали з нього, я дізнаюся, все так і було, там так і написано... Що стосується "риторичних квітів", які ви запропонували надіслати новообраному Президенту Зеленському, то поки квіти посилати рано. Сигнали, які лунають із боку Зеленського, який переміг на виборах Президента, поки суперечливі. Ми щиро зацікавлені в тому, щоб він зробив реальні кроки із врегулювання ситуації. Але наміри впізнаються у справах, а не заздалегідь. Тому будемо дивитися за тим, як він буде реалізовувати заявлені ним бажання змінити ситуацію на Донбасі. Будемо дивитися, чи дотримуватиметься він "мінських угод" чи придумуватиме нові формати, як це зробити. Час покаже", - відповів представник Росії.

Засідання Ради безпеки ООН завершилося після обговорення без винесення будь-якого рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина вважає спрощення видачі паспортів жителям РФ "ЛДНР" порушенням "мінських угод".

Тим часом, Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.