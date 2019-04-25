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  • Россия не собирается платить пенсии жителям ОРДЛО с российским паспортом
25 апреля 2019, четверг, 21:32 27
Мир 2019-04-25T21:32:54+03:00
Українські Новини
Россия не собирается платить пенсии жителям ОРДЛО с российским паспортом

Россия не собирается платить пенсии жителям ОРДЛО с российским паспортом

Получить выплаты от Пенсионного фонда РФ владельцы российских паспортов смогут только в том случае, если переедут с Донбасса в Россию. Об этом говорится в сообщении, которое пресс-служба Пенсионного фонда России распространила вечером в четверг, передает РБК.

"Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны", – заявили в ведомстве.

В Пенсионном фонде РФ пояснили, что в отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от 13 марта 1992 года, и это соглашение основано на территориальном принципе. Согласно ему, пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек – вне зависимости от того, российский или украинский у него паспорт.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".

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