Росія не збирається платити пенсії жителям ОРДЛО з російським паспортом

Отримати виплати від Пенсійного фонду РФ власники російських паспортів зможуть тільки в тому випадку, якщо переїдуть з Донбасу до Росії. Про це йдеться в повідомленні, яке прес-служба Пенсійного фонду Росії розповсюдила в четвер увечері, передає РБК.

"Російські пенсії громадянам, які постійно проживають на Україні, зокрема в Донецькій і Луганській областях, не призначаються. При переїзді цих громадян на ПМЖ в Росію їх пенсійне забезпечення буде здійснюватися у загальному порядку за нормами законодавства нашої країни", – заявили у відомстві.

В Пенсійному фонді РФ пояснили, що у відносинах між Росією та Україною діє угода про пенсійне забезпечення від 13 березня 1992 року, і це угода базується на територіальному принципі. Згідно йому, призначає і виплачує пенсії та країна, де постійно живе людина – незалежно від того, російський або український у нього паспорт.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".