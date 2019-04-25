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25 квітня 2019, четвер, 21:32 166
Світ 2019-04-27T12:01:09+03:00
Українські Новини
Росія не збирається платити пенсії жителям ОРДЛО з російським паспортом

Росія не збирається платити пенсії жителям ОРДЛО з російським паспортом

Отримати виплати від Пенсійного фонду РФ власники російських паспортів зможуть тільки в тому випадку, якщо переїдуть з Донбасу до Росії. Про це йдеться в повідомленні, яке прес-служба Пенсійного фонду Росії розповсюдила в четвер увечері, передає РБК.

"Російські пенсії громадянам, які постійно проживають на Україні, зокрема в Донецькій і Луганській областях, не призначаються. При переїзді цих громадян на ПМЖ в Росію їх пенсійне забезпечення буде здійснюватися у загальному порядку за нормами законодавства нашої країни", – заявили у відомстві.

В Пенсійному фонді РФ пояснили, що у відносинах між Росією та Україною діє угода про пенсійне забезпечення від 13 березня 1992 року, і це угода базується на територіальному принципі. Згідно йому, призначає і виплачує пенсії та країна, де постійно живе людина – незалежно від того, російський або український у нього паспорт.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".

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