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25 квітня 2019, четвер, 20:15 88
Економіка 2019-04-27T04:00:23+03:00
Українські Новини
Білорусь скликала екстрене зібрання через зупинення нафтопроводу "Дружба"

Білорусь скликала екстрене зібрання через зупинення нафтопроводу "Дружба"

Нафта. Фото: fdlx.com
Нафта. Фото: fdlx.com

Нафтотранспортна компанія "Укртранснафта" візьме участь в екстреному зібранні операторів магістрального нафтопроводу "Дружба" 26 квітня в Мінську у зв'язку з загрозою його повної зупинки.

Про це йдеться в повідомленні "Укртранснафти", передають Українські Новини.

"АТ "Гомельтранснафта Дружба" (Республіка Білорусь) 26 квітня скликає в Мінську екстрені переговори керівників нафтотранспортних компаній в зв'язку з припиненням транспортування нафти на ділянці "Мозир - Адамове" і загрозою повної зупинки системи магістральних нафтопроводів" Дружба ". Відповідний лист білоруська компанія направила на ім'я керівника російського ВАТ "Транснефть", польського PERN SA і генерального директора АТ "Укртранснафта" Миколи Гавриленка", - сказано в ньому.

Під час зустрічі сторони планують обговорити можливі шляхи вирішення проблеми.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.

У квітні Росія заборонила експортувати нафту в Україну.

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