подписаться на рассылку
26.6 26.9
29.6 30.2
˟
25 апреля 2019, четверг, 13:14 744
Силовые структуры 2019-04-25T13:15:05+03:00
Українські Новини
Полицейские в Киеве создали банду наркодилеров и торговцев людьми

Полицейские в Киеве создали банду наркодилеров и торговцев людьми

Правоохранители задержали в Киеве 12 подозреваемых в участии организованной сотрудниками полиции преступной группировки, члены которой занимались вербовкой граждан Украины и перемещением их на территорию России и Молдовы под предлогом трудоустройства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

"Полицейские Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Киеве установили деятельность преступной группы, участники которой занимались вербовкой граждан Украины и перемещением их на территорию Российской Федерации и Молдовы под вымышленным предлогом", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые заставляли граждан изготавливать и сбывать особо опасные психотропные вещества как на территории иностранных государств, так и в Украине.

Оперативники департамента внутренней безопасности Нацполиции выяснили, что предполагаемыми организаторами группировки являются действующие и бывшие сотрудники полиции из разных регионов страны.

Предполагаемым лидером группировки является 23-летний полицейский полка особого назначения Нацполиции в Киеве и 31-летний житель села Софиевская Борщаговка Киевской области.

Предполагаемыми пособниками подозреваемых являются 24-летний следователь, лейтенант Киево-Святошинского управления полиции, 21-летний оперуполномоченный, лейтенант Переяслав-Хмельницкого управления полиции, 22-летний бывший сотрудник криминалистического отдела следственного управления полиции в Житомирской области и еще 9 гражданских лиц в возрасте от 18 до 28 лет.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, 15 марта правоохранители изъяли наркотики стоимостью более 1 млн гривен по ценам "черного рынка" у группировки наркоторговцев с участием бывших правоохранителей в Харьковской области.

Тем временем, ГБР проверяет полицейских на причастность к смерти задержанного в патрульном авто в Сумах.

Больше новостей о: Торговля людьми Банда Полицейские наркодиллер Нацполиция

Архив
Новости
В Киеве выступил первый в мире киборг Нейл Харбиссон 13:42
Боевики "ДНР" захватили храм ПЦУ и передали его УПЦ 13:24
Полицейские в Киеве создали банду наркодилеров и торговцев людьми 13:14
ЕБРР планирует увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза 13:10
Список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против 12:54
больше новостей
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Певицу Maruv снова обокрали в аэропорту Киева 12:03
больше новостей
Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны 11:37
Святослав Вакарчук. Скриншот видео facebook.cоm/okeanelzyofficial
На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ 14:23
В Черкассах около 60 тыс. людей не могут подписать декларацию с врачом 09:13
Меркель позвонила Зеленскому и обещала поддержку Украине 23:58
На Донбассе погиб воин ВСУ, еще один получил ранения 19:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok