Полицейские в Киеве создали банду наркодилеров и торговцев людьми

Правоохранители задержали в Киеве 12 подозреваемых в участии организованной сотрудниками полиции преступной группировки, члены которой занимались вербовкой граждан Украины и перемещением их на территорию России и Молдовы под предлогом трудоустройства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

"Полицейские Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Киеве установили деятельность преступной группы, участники которой занимались вербовкой граждан Украины и перемещением их на территорию Российской Федерации и Молдовы под вымышленным предлогом", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые заставляли граждан изготавливать и сбывать особо опасные психотропные вещества как на территории иностранных государств, так и в Украине.

Оперативники департамента внутренней безопасности Нацполиции выяснили, что предполагаемыми организаторами группировки являются действующие и бывшие сотрудники полиции из разных регионов страны.

Предполагаемым лидером группировки является 23-летний полицейский полка особого назначения Нацполиции в Киеве и 31-летний житель села Софиевская Борщаговка Киевской области.

Предполагаемыми пособниками подозреваемых являются 24-летний следователь, лейтенант Киево-Святошинского управления полиции, 21-летний оперуполномоченный, лейтенант Переяслав-Хмельницкого управления полиции, 22-летний бывший сотрудник криминалистического отдела следственного управления полиции в Житомирской области и еще 9 гражданских лиц в возрасте от 18 до 28 лет.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, 15 марта правоохранители изъяли наркотики стоимостью более 1 млн гривен по ценам "черного рынка" у группировки наркоторговцев с участием бывших правоохранителей в Харьковской области.

Тем временем, ГБР проверяет полицейских на причастность к смерти задержанного в патрульном авто в Сумах.