Боевики снова нарушили режим прекращения огня, ранен военный

За прошедшие сутки, 23 апреля, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Гнутово;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у города Марьинка;

дважды - из станковых противотанковых гранатометов - около населенных пунктов Богдановка и Чермалык;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции наших защитников:

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Луганское;

из автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Южное.

В штабе ООС отметили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 23 апреля четырех оккупантов было уничтожено, еще четыре - получили ранения.

Напомним, ранее 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.

По данным разведки, на Донбассе в день выборов были ранены 3 боевика и еще один уничтожен.

Тем временем из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.