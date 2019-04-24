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24 апреля 2019, среда, 08:15 33
Силовые структуры 2019-04-24T08:19:16+03:00
Українські Новини
Боевики снова нарушили режим прекращения огня, ранен военный

Боевики снова нарушили режим прекращения огня, ранен военный

За прошедшие сутки, 23 апреля, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Гнутово;
  • из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
  • из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у города Марьинка;
  • дважды - из станковых противотанковых гранатометов - около населенных пунктов Богдановка и Чермалык;
  • из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции наших защитников:

  • из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Луганское;
  • из автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Южное.

В штабе ООС отметили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 23 апреля четырех оккупантов было уничтожено, еще четыре - получили ранения.

Напомним, ранее 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.

По данным разведки, на Донбассе в день выборов были ранены 3 боевика и еще один уничтожен.

Тем временем из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.

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