Боевики снова нарушили режим прекращения огня, ранен военный

За прошедшие сутки, 23 апреля, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранение.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил:\r\n\r\nиз минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Гнутово;\r\nиз минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Верхнеторецкое;\r\nиз гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у города Марьинка;\r\nдважды - из станковых противотанковых гранатометов - около населенных пунктов Богдановка и Чермалык;\r\nиз ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески.\r\n\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции наших защитников:\r\n\r\nиз крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Луганское;\r\nиз автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Южное.\r\n\r\nВ штабе ООС отметили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 23 апреля четырех оккупантов было уничтожено, еще четыре - получили ранения.\r\nНапомним, ранее 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.\r\nПо данным разведки, на Донбассе в день выборов были ранены 3 боевика и еще один уничтожен.\r\nТем временем из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.