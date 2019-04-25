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25 апреля 2019, четверг, 06:00 296 Карта
Жизнь 2019-04-25T06:25:02+03:00
Українські Новини
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом

В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом

Весна. Фото:look.com.ua
Весна. Фото:look.com.ua

В четверг, 25 апреля, в Украине наступит настоящее летнее тепло солнечная погода. 

Об этом синоптик Наталка Диденко написала на своей странице в Facebook.

Дожди местами могут пройти в западных областях страны.

"Ночь еще ожидается холодноватой — до + 4 + 11 градусов, а в течение дня температура воздуха достигнет + 20 + 26 градусов. Между прочим, 25 апреля в Польше, Германии, Словакии, Чехии, Венгрии местами ожидается до +30 градусов!" — сообщила синоптик.

По ее прогнозам, на побережьях украинских морей холодное море будет освежать воздух до + 16 + 19 градусов. А на Правобережье ожидается порывистый, до сильного, ветер.

"В Киеве 25 апреля обещает солнце и тепло, в течение дня +20 +23 градуса. Надевайте светлую одежду, берите на нос темные очки, погода будет способствовать труду, прогулкам и пробуждению гражданских чувств. Сами не спите долго при такой замечательной погоде и не давайте спать своей совести. Экономика экономикой, а все начинается именно с нее, от водительского благородства на дорогах до смелости быть свободным", — посоветовала Диденко.

Прогноз погоды. Фото: facebook Натальи Диденко Прогноз погоды. Фото: facebook Натальи Диденко

Как сообщали Українські Новини, циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху.

Ранее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится.

В понедельник началась Страстная неделя: история, основные традиции и запреты.

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