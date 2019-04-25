В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом

В четверг, 25 апреля, в Украине наступит настоящее летнее тепло солнечная погода. \r\nОб этом синоптик Наталка Диденко написала на своей странице в Facebook.\r\nДожди местами могут пройти в западных областях страны.\r\n"Ночь еще ожидается холодноватой — до + 4 + 11 градусов, а в течение дня температура воздуха достигнет + 20 + 26 градусов. Между прочим, 25 апреля в Польше, Германии, Словакии, Чехии, Венгрии местами ожидается до +30 градусов!" — сообщила синоптик.\r\nПо ее прогнозам, на побережьях украинских морей холодное море будет освежать воздух до + 16 + 19 градусов. А на Правобережье ожидается порывистый, до сильного, ветер.\r\n"В Киеве 25 апреля обещает солнце и тепло, в течение дня +20 +23 градуса. Надевайте светлую одежду, берите на нос темные очки, погода будет способствовать труду, прогулкам и пробуждению гражданских чувств. Сами не спите долго при такой замечательной погоде и не давайте спать своей совести. Экономика экономикой, а все начинается именно с нее, от водительского благородства на дорогах до смелости быть свободным", — посоветовала Диденко.\r\nПрогноз погоды. Фото: facebook Натальи Диденко \r\nКак сообщали Українські Новини, циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху.\r\nРанее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится.\r\nВ понедельник началась Страстная неделя: история, основные традиции и запреты.