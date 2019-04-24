ЦИКу осталось принять протоколы с мокрыми печатями от 15 окружкомов

Сегодня, 24 апреля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла протоколы с мокрыми печатями от 107 из 199 избирательных комиссий. Всего приняты протоколы от 184 избирательных округов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, сообщается, что сегодня были приняты протоколы от 107 территориальных избирательных округов.

"24 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 107 территориальных избирательных округов. Всего принято протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 184 территориальных избирательных округов", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля ЦИК начала прием оригиналов протоколов с результатами голосования второго тура.

Также явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учетом заграничного округа).