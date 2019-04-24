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24 апреля 2019, среда, 23:00 486
Азия 2019-04-24T23:00:24+03:00
Українські Новини
В день смертельных взрывов на Шри-Ланке мужчина ценой своей жизни спас сотни людей

В день смертельных взрывов на Шри-Ланке мужчина ценой своей жизни спас сотни людей

Взрывы в Шри-Ланке. Фото: twitter/aashikchin
Взрывы в Шри-Ланке. Фото: twitter/aashikchin

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке 40-летний мужчина Рамеш Раджу перед пасхальной службой спас несколько сотен жизней от очередного теракта. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что мужчина с женой и детьми собирался посетить церковь, а возле нее Раджу заметил подозрительного незнакомца с большим рюкзаком.

По словам незнакомца, он собирался снимать службу, а в рюкзаке у него лежала якобы видеокамера. Однако Раджу это не убедило, он сказал незнакомцу сначала получить разрешение на съемку, а без него покинуть территорию.

Жена Раджу рассказала, что вошла в церковь, где находились около 450 человек, после чего услышала громкий взрыв. Началась паника, люди начали разбегаться в разные стороны. Она тоже убежала, после чего начала обзванивать больницы, разыскивая Рамеша.

Спустя несколько часов тело Раджу обнаружили возле церкви. Жена Раджу утверждает, что ее супруг погиб в том месте, где она видела его в последний раз с незнакомцем.

Как сообщали Українські Новини, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.

Ранее на Шри-Ланке начались массовые похороны жертв взрывов.

Также на Шри-Ланке 22 апреля прогремел новый взрыв.

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