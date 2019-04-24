Несмотря на падение прибыли в 2018 "Нефтегаз" увеличил расходы на персонал почти в три раза

Несмотря на значительное падение прибыли, в 2018 году Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" увеличил расходы на персонал и соответствующие социальные начисления в 2,86 раза, или на 1,475 млрд гривен до 2,267 млрд гривен.

Об этом говорится в финотчетности компании, передают Українськi Новини.

Согласно финотчету, расходы на юридические и аудиторские услуги увеличились в 2 раза, или на 481,9 млн гривен до 936,4 млн гривен.

Также амортизация основных средств и нематериальных активов увеличилась на 15,8%, или на 10,7 млн гривен до 78,6 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Тем временем "Нефтегаз" повысила на май цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 5,2-11,5%, или на 370,8-858 гривен/тыс. куб. м, до 7 558,8 – 8 337,60 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Также Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении Коболева.

Результаты аудита "Нефтегаза" переданы в ГПУ: обнаружены нарушения.