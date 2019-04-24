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Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

24 апреля 2019, среда, 11:00 465
Политика 2019-04-24T11:03:54+03:00
Українські Новини
Команда Зеленского призывает Кабмин и "Нефтегаз" снизить цены на газ для населения

Команда Зеленского призывает Кабмин и "Нефтегаз" снизить цены на газ для населения

Цена на газ Фото: UBR.ua
Цена на газ Фото: UBR.ua

Команда победившего на выборах Президента Владимира Зеленского призывает Кабинет Министров и Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" провести консультации с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы вместо запланированного повышения выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая.

Об этом говорится в заявлении команды в социальной сети Facebook относительно ситуации на энергетическом рынке, передают Українськi Новини.

"Давайте не на словах, а на деле покажем, что мы можем принимать решения в интересах людей. Последние 4 месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе. Поэтому мы призываем НАК "Нефтегаз Украины" и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и вместо запланированного повышения выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая", - говорится в нем.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия с 1 июня может ограничить поставки энергоресурсов в Украину, а с 1 января Россией может быть остановлен транзит газа через Украину, что приведет к значительным финансовым потерям и рискам поставок газа, при этом данные вызовы требуют эффективных, быстрых действий и объединения усилий.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин и "Нефтегаз" снизили цену на газ на 30 копеек за 1 куб. м с 1 мая.

Тем временем "Нефтегаз" за год сократил прибыль на 24,5 млрд гривен.

Кроме того, "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 5,2-11,5%.

Больше новостей о: Кабмин Цена на газ МВФ НАК "Нефтегаз Украины" Владимир Зеленский Газ для населения

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