На Донбассе погиб воин ВСУ, еще один получил ранения

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 23 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных "минскими соглашениями" 120- и 82-мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ООС в районе села Гнутово, из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у города Марьинка, из станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Гранитное, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Пивденное.\r\n"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один украинский защитник получил ранения", - сообщает пресс-центр. На обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.\r\nПотери противника уточняются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по данным разведки, на Донбассе в день выборов были ранены 3 боевика и еще один уничтожен.\r\nРанее, накануне выборов, боевики на Донбасе лишились еще десятерых "бойцов" убитыми и ранеными.\r\nНа Донбассе боевики поплатились за убийство украинского военного десятью "бойцами".