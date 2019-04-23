На Донбассе погиб воин ВСУ, еще один получил ранения

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 23 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных "минскими соглашениями" 120- и 82-мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ООС в районе села Гнутово, из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у города Марьинка, из станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Гранитное, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Пивденное.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один украинский защитник получил ранения", - сообщает пресс-центр.

На обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, по данным разведки, на Донбассе в день выборов были ранены 3 боевика и еще один уничтожен.

Ранее, накануне выборов, боевики на Донбасе лишились еще десятерых "бойцов" убитыми и ранеными.

На Донбассе боевики поплатились за убийство украинского военного десятью "бойцами".