На Донбассе в день выборов были ранены 3 боевика и еще один уничтожен, - разведка

Боевики 2 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил 21 апреля, 1 украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На обстрел подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

Также противник из стрелкового оружия обстрелял позиций вблизи участка разведения сил и средств сторон недалеко от поселка городского типа Станица Луганская.

Ответный огонь не открывался.

По данным разведки, 21 апреля 1 боевик был уничтожен, еще 3 - ранены.

С начала текущих суток обстрелов противника не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, накануне выборов боевики на Донбасе лишились еще десятерых "бойцов" убитыми и ранеными.

18 апреля на Донбассе военные уничтожили троих боевиков.

Ранее на Донбассе боевики 4 раза нарушили "пасхальное перемирие" и ранили военного ВСУ.