На Донбассе в день выборов были ранены 3 боевика и еще один уничтожен, - разведка

Боевики 2 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил 21 апреля, 1 украинский военнослужащий получил ранение.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - сказано в нем.\r\nВ частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.\r\nВ результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.\r\nНа обстрел подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.\r\nТакже противник из стрелкового оружия обстрелял позиций вблизи участка разведения сил и средств сторон недалеко от поселка городского типа Станица Луганская.\r\nОтветный огонь не открывался.\r\nПо данным разведки, 21 апреля 1 боевик был уничтожен, еще 3 - ранены.\r\nС начала текущих суток обстрелов противника не зафиксировано.\r\nКак сообщали Українськi Новини, накануне выборов боевики на Донбасе лишились еще десятерых "бойцов" убитыми и ранеными.\r\n18 апреля на Донбассе военные уничтожили троих боевиков.\r\nРанее на Донбассе боевики 4 раза нарушили "пасхальное перемирие" и ранили военного ВСУ.