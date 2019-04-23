Ложкин назвал вызов на допрос в ГПУ необоснованным поводом для медиаскандала

Адвокаты бывшего главы Администрации Президента Петра Порошенко Бориса Ложкина считают вызов его на допрос по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко необоснованным политическим поводом для медийного скандала.

Заявление адвокатов Ложкина опубликовала его пресс-секретарь Мария Попова в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Появление имени Бориса Ложкина в материалах расследований Генеральной прокуратуры и публичное объявление о подозрении ему сотрудником ГПУ очевидно были задуманы как поводы для медийных скандалов и являются совершенно необоснованными. В цивилизованной юридической практике публикация повесток в Интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна. Мы убеждены, что налицо - особенный, избирательный подход к делу. Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были. Закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ. Мы убеждены, что целью публикации повестки в нарушение всех мыслимых процессуальных норм было очередное вынесение темы в публичную плоскость, привлечение внимания СМИ для решения политических задач", - сказано в нем.

Адвокаты заявляют, что за последние несколько недель подали в Генпрокуратуру более 10 запросов, ходатайств и жалоб относительно статуса Ложкина в деле и вызовов для участия в процессуальных действиях, однако не получили никаких ответов.

"Действия прокуроров и следователей ГПУ не вызывают у нас никакого доверия – мы наблюдаем полную дискредитацию следственной группы, поскольку ни одно (подчеркиваем - ни одно) из действий не было осуществлено без грубых нарушений закона, а муссируемые в прессе обвинения абсолютно беспочвенны. Надуманность обвинений в отношении нашего клиента будет, безусловно, доказана, а всем зафиксированным нами многочисленным нарушениям будет дана оценка в установленном законом порядке. При этом в отличие от стороны обвинения мы будем действовать исключительно в рамках закона", - сказано в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура вызывает на допрос в деле Курченко Ложкина, его бывшего заместителя в Администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Филатов не пришел на допрос в Генпрокуратуру.

Ранее в ГПУ опровергли наличие подозрений против Ложкина, Филатова и Гонтаревой по делу Курченко

Ранее Генпрокуратура вызвала Курченко на допрос.