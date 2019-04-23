Сегодня Великий вторник: как отмечают день и основные запреты

Сегодня, 23 апреля, православные христиане празднуют Великий вторник, относящийся к Страстной неделе. Праздник считается последним днем приготовления к Пасхе, после чего любая работа по дому будет нежелательной. О том, как стоит провести день и о его запретах, расскажут Українські Новини.

В этот день вспоминаются последние проповеди Иисуса в Иерусалимском храме. Приблизившись ко дням своих страданий, Он как никогда был близок и откровенен со своими учениками, и открыто сообщил им о том, что Его ожидает. Также Христос подчеркнул изъяны религиозной жизни в Иерусалиме, говорил о недостойных вождях и делился мудростью, приводя в пример притчи.

Подобно народу, научавшемуся Христовой мудрости, Великий вторник рекомендовано проводить в духовных раздумьях и молитвах, а также в чтении религиозных книг.

Так как в Страстную седмицу все еще длится Великий пост и, более того, наиболее строгие запреты приходятся именно на последнюю его неделю, в этот день важно придерживаться правил питания. Даже не постящиеся стараются быть более сдержанными в Пасхальную неделю в любых проявлениях воли – от еды до времяпровождения.

В Страстный вторник не стоит устраивать гуляния – пение и танцы, любое вульгарное поведение считается грешным. Понедельник и вторник стоит посвятить подготовке к главному празднику года – приближающейся Пасхе.

Желательно в этот день закончить ремонтные работы, совершить большую стирку и уборку, завершить шитье и глажку, поскольку в последующие дни перед праздником Воскресения Господнего домашними делами заниматься совершенно нежелательно.

Известной традицией также является и приготовление соченого молока – смесь растолченных льняных зерен и воды. Им поили животных, чтобы укрепить их здоровье и защитить от напастей.

В Великий вторник стоит совершать добрые поступки и не отказывать тем, кто просит помощи.

Как сообщали Українські Новини, вчера прошел Великий понедельник.

А 21 апреля отпраздновали Вербное воскресенье: о традициях и запретах праздника.