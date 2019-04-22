Сегодня Великий понедельник: запреты дня и как провести праздник

Сегодня, 22 апреля, Православная церковь отмечает Великий понедельник – первый день Страстной недели. О том, как стоит провести день, расскажут Українські Новини.

В день Великого понедельника христиане почитают события после входа Иисуса в Иерусалим, где его радостно встречали, обращаясь как к царю. Сразу после прибытия Хритос отдалился в Вифию, село за пределами города, где, считается, ранее проживал и Лазарь, друг Спасителя.

На утро, отправившись в поисках еды, Иисус встретил смоковницу (инжирное дерево), на котором не было плодов. И проклял Он дикое растение: не будет впредь и вовек на тебе плодов. Дерево засохло, а произошедшее стали называть проклятием бесплодной смоковницы. После случившегося Иисус отправился в Иерусалим и наставлял народ в городском храме.

Чудо несет в себе поучающее начало – ожидать чего-либо хорошего, представ перед Богом с пустотой внутренней и духовным бесплодием, не стоит.

Традиции

С понедельника верующие начинают готовиться к предстоящему празднику – Пасхе. К великому дню подготавливают и себя, и свой дом – занимаются уборкой, всевозможным ремонтом, заготовками к праздничному столу.

При этом желательно посетить церковь и не забывать обдумывать смысл праздника и значимость Страстной недели. В этот день стоит уделить время также молитвам и чтению Библии.

Не стоит излишне веселиться или ссориться с кем-либо, а также не забывать придерживаться Великого поста, правила которого становятся наиболее строгими в последнюю неделю, то есть текущую. Многие их тех, кто не придерживался ограничений в питании ранее, присоединяются к посту уже с самой Пасхальной недели.

Приметы:

брак, заключенный в Великий понедельник, будет счастливым и благополучным;

чтобы сохранить молодость и обрести богатство надо умыться из золотой/серебряной посуды или погрузить в воду благородные металлы;

солнечная погода на Великий понедельник – к богатому урожаю.

Как сообщали Українські Новини, вчера прошло Вербное воскресенье: о традициях и запретах праздника.

Ранее, 20 апреля, отпраздновали Лазареву субботу.