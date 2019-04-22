подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
22 апреля 2019, понедельник, 06:16 353
Lifestyle 2019-04-22T06:20:06+03:00
Українські Новини
Сегодня Великий понедельник: запреты дня и как провести праздник

Сегодня Великий понедельник: запреты дня и как провести праздник

Проклятие смоковницы. Фото: pravblog.ru
Проклятие смоковницы. Фото: pravblog.ru

Сегодня, 22 апреля, Православная церковь отмечает Великий понедельник – первый день Страстной недели. О том, как стоит провести день, расскажут Українські Новини.

В день Великого понедельника христиане почитают события после входа Иисуса в Иерусалим, где его радостно встречали, обращаясь как к царю. Сразу после прибытия Хритос отдалился в Вифию, село за пределами города, где, считается, ранее проживал и Лазарь, друг Спасителя.

На утро, отправившись в поисках еды, Иисус встретил смоковницу (инжирное дерево), на котором не было плодов. И проклял Он дикое растение: не будет впредь и вовек на тебе плодов. Дерево засохло, а произошедшее стали называть проклятием бесплодной смоковницы. После случившегося Иисус отправился в Иерусалим и наставлял народ в городском храме.

Чудо несет в себе поучающее начало – ожидать чего-либо хорошего, представ перед Богом с пустотой внутренней и духовным бесплодием, не стоит.

Традиции

С понедельника верующие начинают готовиться к предстоящему празднику – Пасхе. К великому дню подготавливают и себя, и свой дом – занимаются уборкой, всевозможным ремонтом, заготовками к праздничному столу.

При этом желательно посетить церковь и не забывать обдумывать смысл праздника и значимость Страстной недели. В этот день стоит уделить время также молитвам и чтению Библии.

Не стоит излишне веселиться или ссориться с кем-либо, а также не забывать придерживаться Великого поста, правила которого становятся наиболее строгими в последнюю неделю, то есть текущую. Многие их тех, кто не придерживался ограничений в питании ранее, присоединяются к посту уже с самой Пасхальной недели.

Приметы:

  • брак, заключенный в Великий понедельник, будет счастливым и благополучным;
  • чтобы сохранить молодость и обрести богатство надо умыться из золотой/серебряной посуды или погрузить в воду благородные металлы;
  • солнечная погода на Великий понедельник – к богатому урожаю.

Как сообщали Українські Новини, вчера прошло Вербное воскресенье: о традициях и запретах праздника.

Ранее, 20 апреля, отпраздновали Лазареву субботу.

Больше новостей о: Традиции Страстная неделя Народные приметы Праздник сегодня Страстный понедельник Великий понедельник

Архив
Новости
На Донбассе в день выборов были ранены 3 боевика и еще один уничтожен, - разведка 07:21
Завершилось голосование за Президента Украины за границей 07:15
Жена не пустила мужа на выборы в Ровенской области, чтобы он не смог проголосовать за одного из кандидатов 07:05
В Украине появятся еще два праздника в мае и один в ноябре 07:00
Взрывы в церквях и отелях Шри-Ланки: количество погибших выросло до 262 06:46
больше новостей
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На избирательном участке в украинском консульстве в Сан-Франциско открыто агитируют за Порошенко 19:55 Фото
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Порошенко поздравил Зеленского с победой 21:44
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Порошенко
Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой 22:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok