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22 апреля 2019, понедельник, 19:14 21
Силовые структуры 2019-04-22T19:45:02+03:00
Українські Новини
Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: за день погиб военный, еще один ранен

Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: за день погиб военный, еще один ранен

Боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 22 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил, из них дважды - с применением запрещенного "минскими соглашениями" вооружения - минометов калибра 82 мм", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Марьинка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 82 мм позиции вблизи населенного пункта Новоалександровка, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Попасной, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Катериновка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Золотое-4.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения", - сообщает пресс-центр.

На обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, по данным разведки, на Донбассе в день выборов были ранены 3 боевика и еще один уничтожен.

Ранее, накануне выборов, боевики на Донбасе лишились еще десятерых "бойцов" убитыми и ранеными.

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