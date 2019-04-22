Военный погиб в результате обстрелов на Донбассе в понедельник

Украинский военнослужащий 1998 года рождения погиб в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 22 апреля.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

"Ночью в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один украинский герой 1998 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего героя, а также его боевым побратимам", - сообщил Гуцуляк.

С начала текущих суток боевики осуществили 9 обстрелов позиций сил ООС.

В частности, боевики атаковали опорные пункты военных в районе Попасной, Катериновки, Золотого-4 и Павлополя.

Также противник 3 раза обстрелял позиции ООС в Новоалександровке.

Как сообщали Українськi Новини, 21 апреля боевики 2 раза обстреляли позиции сил ООС , 1 военный ранен.

Накануне выборов боевики на Донбассе лишились еще десятерых "бойцов" убитыми и ранеными.

18 апреля на Донбассе военные уничтожили троих боевиков.