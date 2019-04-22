Военный погиб в результате обстрелов на Донбассе в понедельник

Украинский военнослужащий 1998 года рождения погиб в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 22 апреля.\r\nОб этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.\r\n"Ночью в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один украинский герой 1998 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего героя, а также его боевым побратимам", - сообщил Гуцуляк.\r\nС начала текущих суток боевики осуществили 9 обстрелов позиций сил ООС.\r\nВ частности, боевики атаковали опорные пункты военных в районе Попасной, Катериновки, Золотого-4 и Павлополя.\r\nТакже противник 3 раза обстрелял позиции ООС в Новоалександровке.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 апреля боевики 2 раза обстреляли позиции сил ООС , 1 военный ранен.\r\nНакануне выборов боевики на Донбассе лишились еще десятерых "бойцов" убитыми и ранеными.\r\n18 апреля на Донбассе военные уничтожили троих боевиков.