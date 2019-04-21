Накануне выборов боевики на Донбасе лишились еще десятерых "бойцов" убитыми и ранеными

Боевики 10 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 20 апреля, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"20 апреля военные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза противник применbл запрещенное "минскими договоренностями" вооружение, потратив 61 минометную мину калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле села Павлополь позиции украинских военных были обстреляны из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, в районе населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты.

Также украинские позиции возле Авдеевки были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, возле Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов, возле Песков - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм обстрелял украинские позиции возле хутора Вольный.

Согласно сообщению, потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки 20 апреля 4 боевика были убиты, 6 - ранено.

С начала воскресенья обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 19 апреля, потерь среди украинских военнослужащих не было.

18 апреля на Донбассе военные уничтожили троих боевиков.

Ранее на Донбассе боевики 4 раза нарушили "пасхальное перемирие" и ранили военного ВСУ.