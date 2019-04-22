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22 апреля 2019, понедельник, 15:07 436
Общество 2019-04-22T15:13:55+03:00
Українські Новини
Штаб Зеленского предлагает свой вариант развития украинского языка

Штаб Зеленского предлагает свой вариант развития украинского языка

Дмитрий Разумков. Фото: informator.news
Дмитрий Разумков. Фото: informator.news

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, но его развитие должно быть "не методом кнута, а методом пряника".

Об этом сообщило интернет-издание "Украинская правда".

На вопрос, готова ли команда Зеленского политически поддержать закон о языке, который сейчас рассматривает Верховная Рада Украины, Разумков ответил, что для начала парламент должен согласовать все правки и принять документ

"Исходя из позиции Зеленского, которая была озвучена ранее, единственным государственным языком в Украине является украинский язык", - сказал он.

"Развитие и поддержка государственного языка - это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе в частности", - добавил представитель штаба Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон об украинском языке в случае принятия его Верховной Радой.

21 апреля Владимир Зеленский заявил о намерении защищать украинский язык.

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