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19 апреля 2019, пятница, 08:18 1134
Силовые структуры 2019-04-19T08:43:40+03:00
Українські Новини
На Донбассе военные уничтожили троих боевиков

На Донбассе военные уничтожили троих боевиков

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчера, 18 апреля, в зоне проведения Операции объединенных сил, несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещено минского договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и вооружения танка. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции наших подразделений, а в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Светлодарск, из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Крымское.

"Вследствие обстрелов один украинский защитник был ранен. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 18 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще пятеро – ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм - в районе села Павлополь; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пищевик.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики 4 раза нарушили "пасхальное перемирие" и ранили военного ВСУ.

Тем временем, боевики устроят мобилизацию во время 2-го тура выборов Президента Украины.

Ранее Порошенко рассказал, как планирует закончить войну на Донбассе.

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