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22 апреля 2019, понедельник, 12:10 270
Выборы 2019-04-22T12:12:17+03:00
Українські Новини
Полиция получила полсотни ложных сообщений о минировании в день голосования во втором туре

Полиция получила полсотни ложных сообщений о минировании в день голосования во втором туре

Нацполиция. Фото: vesti-ukr.com
Нацполиция. Фото: vesti-ukr.com

Национальная полиция получила 47 ложных сообщений о минировании в день голосования на выборах Президента во втором туре  21 апреля.

Об этом в социальной сети Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передают Українськi Новини.

"Российские наемники и террористы так называемых псевдореспублик с целью дестабилизации ситуации в стране "постарались" в воскресенье на "славу". Только за минувшие сутки в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании", - рассказал он.

15 таких сообщений зарегистрировано в Харькове, 19 - в Киеве, 6 - во Львове, 3 - в Одессе, 2 - в Днипре, и по 1 - в Волновахе Донецкой области и Новой Каховке Херсонской области.

Только в Харькове из-за сообщений о минировании было эвакуировано 7 600 граждан.

Проведенными проверками взрывоопасных предметов не обнаружено.

По данным фактам открыто 20 уголовных производств.

Как сообщали Українськi Новини, в день выборов в Харькове эвакуировали более 7 тыс. человек из-за сообщений о минированиях.

При этом во втором туре выборов в полицию поступало меньше сообщений о нарушениях, чем в первом.

Нацполиция открыла сразу после первого тура выборов 60 дел в связи с нарушениями на выборах Президента в первом туре.

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