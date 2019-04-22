После выборов доллар в обменниках снова взлетел

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 апреля на 6,41 коп. до 27,1988 UAH/USD, курс покупки - на 2,47 коп. до 26,8171 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,72 коп. до 30,0506 UAH/EUR, курс продажи повысился на 5,44 коп. до 30,6579 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8171 27,1988 30,0506 30,6579 3,78 4,29 Максимальный 27,0000 27,3500 30,3600 30,8500 4,11 5,00 Минимальный 26,3500 27,0500 29,0000 30,3500 2,50 4,19

Напомним, на межбанковском валютном рынке гривна в пятницу 19 апреля укрепилась. 19 апреля, в обменниках поднялся курс рубля.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 апреля, на 15,01 коп. до 26,8377 UAH/USD.

Ранее в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.