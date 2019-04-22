После выборов доллар в обменниках снова взлетел

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 апреля на 6,41 коп. до 27,1988 UAH\/USD, курс покупки - на 2,47 коп. до 26,8171 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 1,72 коп. до 30,0506 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 5,44 коп. до 30,6579 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,8171\r\n27,1988\r\n30,0506\r\n30,6579\r\n3,78\r\n4,29\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n27,0000\r\n27,3500\r\n30,3600\r\n30,8500\r\n4,11\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,3500\r\n27,0500\r\n29,0000\r\n30,3500\r\n2,50\r\n4,19\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, на межбанковском валютном рынке гривна в пятницу 19 апреля укрепилась. 19 апреля, в обменниках поднялся курс рубля.\r\nНациональный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 апреля, на 15,01 коп. до 26,8377 UAH\/USD.\r\nРанее в Минфине объяснили причины резкого подорожания гривны.