Жена не пустила мужа на выборы в Ровенской области, чтобы он не смог проголосовать за одного из кандидатов

Мужчина заявил в полицию о недопуске его женой на выборы Президента в Ровенской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции Ровенской области.\r\nСигнал в полицию поступил в 16:31.\r\nЖитель села Бильська (Рокитновский район) заявил о конфликте с женой.\r\nОна его не выпускала из дому, чтобы он не мог проголосовать за одного из кандидатов в Президенты.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области внезапно умер избиратель, а в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.\r\nТакже в некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспортов.\r\nКроме того, под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде, а во Львовской области священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта.