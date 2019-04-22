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22 апреля 2019, понедельник, 07:05 110
Выборы 2019-04-22T07:09:00+03:00
Українські Новини
Жена не пустила мужа на выборы в Ровенской области, чтобы он не смог проголосовать за одного из кандидатов

Жена не пустила мужа на выборы в Ровенской области, чтобы он не смог проголосовать за одного из кандидатов

Выборы. Фото: prm.uа
Выборы. Фото: prm.uа

Мужчина заявил в полицию о недопуске его женой на выборы Президента в Ровенской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции Ровенской области.

Сигнал в полицию поступил в 16:31.

Житель села Бильська (Рокитновский район) заявил о конфликте с женой.

Она его не выпускала из дому, чтобы он не мог проголосовать за одного из кандидатов в Президенты.

Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области внезапно умер избиратель, а в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.

Также в некоторых регионах избирателям выдавали бюллетени без паспортов.

Кроме того, под Киевом мужчина украл бюллетени и скрылся на велосипеде, а во Львовской области священник освятил избирательный участок и хотел проголосовать без паспорта.

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