На избирательных участках в день выборов умерли два человека

2 человека умерли на избирательных участках во время 2-го тура выборов Президента.

Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

"К сожалению, констатируем две смерти граждан на избирательных участках", - сообщил он.

Он отметил, что умершая женщина в Волновахе Донецкой области не дошла до участка несколько метров.

Также скончался избиратель в Тернопольской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.

Тем временем, во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов.

Также в Украине завершилось голосование во 2-м туре выборов Президента.