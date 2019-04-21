подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
21 апреля 2019, воскресенье, 23:23 613
Силовые структуры 2019-04-21T23:23:14+03:00
Українські Новини
На избирательных участках в день выборов умерли два человека

На избирательных участках в день выборов умерли два человека

2 человека умерли на избирательных участках во время 2-го тура выборов Президента.

Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

"К сожалению, констатируем две смерти граждан на избирательных участках", - сообщил он.

Он отметил, что умершая женщина в Волновахе Донецкой области не дошла до участка несколько метров.

Также скончался избиратель в Тернопольской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.

Тем временем, во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов.

Также в Украине завершилось голосование во 2-м туре выборов Президента.

Больше новостей о: Смерть второй тур выборов Президента 2019 Избирательные участки

Архив
Новости
Подсчитано почти 16% бюллетеней: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился 00:46 Обновляется
Макрон поздравил Зеленского с победой 00:32
Без паники: Парубий обратился к сторонникам Порошенко 23:59
Дуда уже пригласил Зеленского в Польшу 23:57
Во время выборов обезвредили 2 террористические группы и остановили кибератаки РФ, - Аваков 23:55
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На избирательном участке в украинском консульстве в Сан-Франциско открыто агитируют за Порошенко 19:55 Фото
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
На Донбассе боевики устроили провокации и лишились еще троих "бойцов" 08:01
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok