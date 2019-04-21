На избирательных участках в день выборов умерли два человека

2 человека умерли на избирательных участках во время 2-го тура выборов Президента.\r\nОб этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.\r\n"К сожалению, констатируем две смерти граждан на избирательных участках", - сообщил он.\r\nОн отметил, что умершая женщина в Волновахе Донецкой области не дошла до участка несколько метров.\r\nТакже скончался избиратель в Тернопольской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень.\r\nТем временем, во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов.\r\nТакже в Украине завершилось голосование во 2-м туре выборов Президента.