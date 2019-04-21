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21 апреля 2019, воскресенье, 18:56 1583
Выборы 2019-04-21T19:17:40+03:00
Українські Новини
Явка избирателей на выборах продолжает увеличиваться и уже достигла почти 50%, - "Опора"

Явка избирателей на выборах продолжает увеличиваться и уже достигла почти 50%, - "Опора"

Выборы
Выборы

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей во втором туре выборов Президента по состоянию на 16:00 составила 49,3%.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українські Новини.

При этом статистическая погрешность исследования составила 0,7%.

По регионам явка составила 46% в западных областях, 51% - в центральных, 49,9% - в южных, 50,1% - в восточных областях.

Статистическая погрешность для регионов составляет 2%.

Как сообщали Українські Новини, на 15:00 более 45% избирателей проголосовали во втором туре.

Тем временем, Порошенко победил в Австралии.

Ранее, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

Больше новостей о: второй тур выборов Президента 2019 Выборы Президента 2019 Явка избирателей

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