Явка избирателей на выборах продолжает увеличиваться и уже достигла почти 50%, - "Опора"

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей во втором туре выборов Президента по состоянию на 16:00 составила 49,3%.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українські Новини.

При этом статистическая погрешность исследования составила 0,7%.

По регионам явка составила 46% в западных областях, 51% - в центральных, 49,9% - в южных, 50,1% - в восточных областях.

Статистическая погрешность для регионов составляет 2%.

Как сообщали Українські Новини, на 15:00 более 45% избирателей проголосовали во втором туре.

Тем временем, Порошенко победил в Австралии.

Ранее, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.