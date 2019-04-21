Явка избирателей на выборах продолжает увеличиваться и уже достигла почти 50%, - "Опора"

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей во втором туре выборов Президента по состоянию на 16:00 составила 49,3%.\r\nОб этом говорится в сообщении организации, передают Українські Новини.\r\nПри этом статистическая погрешность исследования составила 0,7%.\r\nПо регионам явка составила 46% в западных областях, 51% - в центральных, 49,9% - в южных, 50,1% - в восточных областях.\r\nСтатистическая погрешность для регионов составляет 2%.\r\nКак сообщали Українські Новини, на 15:00 более 45% избирателей проголосовали во втором туре.\r\nТем временем, Порошенко победил в Австралии.\r\nРанее, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.