Штаб Зеленского ликует на объявлении результатов exit-poll

В штабе кандидата в Президенты Владимира Зеленского первые результаты exit-poll встретили радостными криками.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Так, в штабе уже приветствуют Зеленского с победой, взрывают хлопушки и выкрикивают "ура".

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Как сообщали Українські Новини, Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.

Также, по данным опроса, Зеленский побеждал Порошенко с разрывом в 46% голосов, а по данным КМИС, Зеленский опережал Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%.

По данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей во втором туре выборов Президента по состоянию на 16:00 составила 49,3%.

1 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

Тем временем Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа", в котором он исполнил главную роль. А Президент Петр Порошенко решил позвонить Зеленскому и поздравить его с победой.