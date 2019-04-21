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21 апреля 2019, воскресенье, 18:17 895
Политика 2019-04-21T18:27:15+03:00
Українські Новини
Порошенко победил в Австралии

Порошенко победил в Австралии

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В Австралии на избирательном участке уже завершилось голосование во втором туре выборов Президента-2019. Кроме этого, там уже подсчитали голоса.

Об этом сообщила "Европейская правда".

Так, посольство Украины в Австралии сообщило, на участке проголосовало 99 человек, 72 из которых проголосовали за действующего Президента Петра Порошенко, 26 – за Владимира Зеленского. Один бюллетень признан недействительным.

При этом во втором туре явка намного ниже, чем в первом. Тогда проголосовало 125 человек (7,2%), первое место, как и во 2 туре, тогда занял Порошенко.

"Спасибо всем, кто пришел, приехал или прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу", - сказано в сообщении посольства.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования Украины, на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" уже завершилось голосование на выборах Президента Украины. Оно началось сегодня, 21 апреля 2019 года, в 8:00 по местному времени (14:00 по Киеву) и продолжалось около часа.

"Для голосования во втором туре президентских выборов на станции "Академик Вернадский" создали специальная участок. На нем свой голос смогли отдать все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников и полярниц. Явка составила 100%. Председателем участковой комиссии стал начальник экспедиции Игорь Дикий", - сказано в сообщении.

Выборы на украинской антарктической станции Выборы на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Фото: mon.gov.ua

Протоколы с результатами обнародуют после окончания голосования в Украине.

Как сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине был "день тишины".

Также 45,94% избирателей в 7 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 15:00.

21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

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