Как сообщает New Zealand Herald, вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (03:46 по Киеву), сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

По меньшей мере 30 человек доставлены в больницу города.

По информации Otago Daily Times, в результате стрельбы погибли не менее 27 человек.

Считается, что одним из вооруженных людей является австралиец. Как сообщается, он написал 37-страничный манифест, в котором описал свои намерения. В нем преступник говорит: "Это террористический акт".

Также сообщается, что во время стрельбы по жертвам в мечети, боевик вел прямую трансляцию.

Позже появились сообщения о третьей активной стрельбе возле городской больницы.

По информации New Zealand Herald, полиция задержала четырех подозреваемых.

"Четыре человека находятся под стражей - три мужчины и одна женщина. У полиции пока нет информации о мотивах стрелков", - говорится в сообщении.

Также полиция обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, обнаруженных в автомобилях после обстрела мечети.

Премьер-министр Жасинда Ардерн назвала произошедшее "одним из самых мрачных дней Новой Зеландии".

Школы и государственные учреждения закрыты. Полиция призывает местных жителей оставаться дома.

