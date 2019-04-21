На Волыни на многих избирательных участках не хватает бюллетеней, - "Опора"

Наблюдатели гражданской сети "Опора" заявляют, что в Волынской области на 15 избирательных участках количество бюллетеней менее необходимого согласно спискам избирателей.

Об этом говорится в сообщении гражданской сети, передают Українськi Новини.

Согласно ему, больше всего таких участков в округе №21.

На участок №070365 передали 64 бюллетеня при 67 избирателях, на участок №070395 - 64 при 66 избирателях, на участок №070403 - 704 при 717 избирателях, на участок №070416 - 112 при 113 избирателях, на участок №070945 - 160 при 162 избирателях, на участок №070958 - 368 при 380 избирателях, на участок №071001 - 848 при 857 избирателях.

В округе №23 на участок №070239 передали 480 бюллетеней при 486 избирателях в списке, на участок №070551 - 112 при 113 избирателях, на участок №070284 - 720 при 721 избирателях, на участок №070723 - 464 при 469 избирателях.

В округах №20 и №22 таких избирательных участков по 2.

На УИК №070932 передали 160 бюллетеней при 165 избирателях в списке, а на участок № 070886 - 1600 бюллетеней при 1603 избирателях в списке.

На участок №070085 передали 2416 бюллетеней при количестве избирателей в списке 2419, а на участок №071094 - 2016 бюллетеней при 2026 избирателях в списке.

Кроме того, в Луцке по состоянию на 07:15 наблюдатели "Опоры" обнаружили материалы, которые могут содержать признаки скрытой агитации.

Они выполнены в стилистике предыдущих агитматериалов кандидата в Президенты - с применением похожих шрифтов, цветовой гаммы, размещением текста, которые кандидат использовал во время предвыборной кампании.

Так, на билбордах до сих пор размещены постеры с лозунгом "Главное - не потерять страну!".

Аналогичные материалы также зафиксировали на территории избирательных округов №20 и №23.

Также на улице Львовской в ​​Луцке зафиксировали билборд с лозунгом "Думай!", который также использовал в своей предвыборной агитации один из кандидатов.

Кроме того, накануне дня выборов в городе на проспектах Свободы, Соборности, улице Винниченко на электроопорах, тумбах или досках у подъездов домов продолжали размещаться открытки с агитацией, в которой призывают 21 апреля "не дать шанса" прийти к власти одному из кандидатов в Президенты.

Аналогичные листовки на подъездах нескольких домов на проспекте Соборности обнаружили утром дня повторного голосования на выборах Президента.

В воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов Президента.

В Австралии начали выбирать Президента во втором туре в 23.00 в субботу.

Тем временем по состоянию на 10.00 в Донецкой области не открылся только один избирательный участок.

Полиция получила 179 сообщений о нарушениях на выборах Президента на 11:00.